Чиновников ГСЧС подозревают в тушении пожаров на Донбассе только «на бумаге»

По делу о пожарах в Луганской области объявили подозрения чиновникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По данным следствия, они тушили пожары только «на бумаге».

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного бюро расследований .

Сообщается, что должностные лица подделывали акты о тушении пожаров в Луганской области. Речь идет о пожарах в июле 2020 года на территории садоводческого общества «Озеро Волчье» в Новоайдарском районе Луганской области. Тогда погибли три человека, были уничтожены жилые дома.

По данным следствия, пожарные расчеты не выезжали на место пожара, а сотрудники местного управления ГСЧС составили фейковые акты о тушении. Им объявили подозрение в служебном подлоге.

Теперь им грозят штрафы или ограничение свободы лишением права занимать определенные должности.

Напомним, ранее сообщалось, что одной главных причин масштабных пожаров в Луганской области могло быть то, что у спасателей не было топлива. По данным ГБР, руководство местного управления ГСЧС якобы причастно к его разворовыванию.