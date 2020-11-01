Чиновницу Купянского горсовета подозревают в растрате 200 тысяч гривен

В Харьковской области следователи сообщили чиновнице о подозрении в растрате бюджетных средств. По заключению экспертизы незаконные действия должностного лица повлекли материальный ущерб на сумму свыше 200 тысяч гривен.

Во время досудебного расследования установлено, что руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и капитального строительства Купянского городского совета в период с сентября по декабрь 2018 года допустила растрату средств областного бюджета.

Женщина заключила договор на выполнение проектных работ по техническому переоснащению отопительной котельной города, а в дальнейшем утвердила подделанную от имени проектной организации сметную документацию по заведомо завышенным ценам, подписала акт приемки выполненных работ и перечислила средства.

31 октября 44-летней чиновнице сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. // sq.com.ua