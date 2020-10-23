Чиновницю Держлікслужби, засудили до 5 років позбавлення волі за хабар в 2400 доларів США

Прокуратура відстояла у Верховному Суді вирок чиновниці Держлікслужби, засудженій до 5 років позбавлення волі за одержання неправомірної вигоди

Касаційним кримінальним судом у складі Верховного Суду залишено без змін вирок Чернівецького апеляційного суду від 22.10.2019, яким начальницю Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області засуджено до 5 років позбавлення волі за одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, чиновниця одержала 2400 доларів США неправомірної вигоди від суб’єкта підприємницької діяльності за невключення його до плану перевірки на 2019 рік.

У касаційній скарзі засуджена та сторона захисту просили скасувати рішення суду апеляційної інстанції, а провадження закрити.

Однак, Верховний Суд погодився з доводами сторони обвинувачення та залишив касаційну скаргу без задоволення.

Пресслужба Чернівецької обласної прокуратури