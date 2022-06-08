Чиновницю Старокостянтинівської міськради підозрюють в оборудках із землями Міноборони

Працівники ДБР повідомили про підозру завідувачці одного з відділів Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області. Її службова недбалість призвела до незаконної приватизації 11,5 га земель Міністерства оборони України.

Посадовиця погодила висновок про приналежність земель Міністерства оборони України до, начебто, земель комунальної форми власності Старокостянтинівської міськради.

Це дозволило депутатам міськради ухвалити рішення щодо відчуження земель оборонного призначення, розділити на 81 ділянку та передати під приватне будівництво.

Експертиза встановила, що вартість незаконно переданої землі складає майже 12 млн грн.

Завідувачка відділу підозрюється у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Крім того, ДБР продовжує вивчати причетність інших посадових осіб Старокостянтинівської міської ради та Квартирно-експлуатаційного відділу МОУ у місті Хмельницькому до вказаного злочину.

Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Нагадаємо, у вересні 2021 року ці земельні ділянки визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а у жовтні за рішенням суду на них було накладено арешт із тимчасовою забороною відчуження. Наприкінці року суд передав їх до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

ДБР