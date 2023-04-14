Член виборчої комісії, який вдарив журналістку лавкою, уник покарання за строками давності

Корабельний районний суд міста Миколаєва визнав вчителя загальноосвітньої школи №48 винним у перешкоджанні законній діяльності журналіста.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 6 квітня.

25 травня 2014 року кореспондентка інформагентства «Корабелов.info» працювала на виборчій дільниці в приміщенні школи, а саме фіксувала виборчий процес за допомогою фотокамери.

Відповідно., до ч. 1 ст. 307 Цивільного кодексу України, згода особи на знімання її на фото-, кіно-‚ теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.

Проте обвинувачений як член виборчий комісії зажадав припинення відеозйомки, пригрозивши пошкодженням камери. Побачивши, що жуналістка продовжу знімати, він встав та плечем умисно вдарив її по руці з камерою. Обвинувачений вступив із журналісткою в суперечку і почав рукою затуляти обʼєктив камери. Потім схопив лавку і навмисно вдарив нею журналістку по ногах. Не реагуючи на прохання присутніх повторно вдарив журналістку, намагаючись пошкодити фотокамеру, тим самим тривалий час, вперто, умисно перешкоджав її професійній діяльності.

У суді допитали більше десяти свідків — членів виборчої комісії і спостерігачів на тих виборах, а також поліцейського, який охороняв порядок. Вони підтвердили, що в той вечір виник конфлікт. Журналістка начебто залишилася на дільниці після закінчення голосування і член комісії скаржився, що вона заважає підрахунку голосів.

У судовому засіданні чоловік не визнав вину і сказав, що журналістка навмисно спровокувала із ним конфлікт, намагаючись створити так звані “гарячі” новини та зірвати виборчий процес. Камеру він нібито штовхнув випадково і так само ненавмисно зачепив її ногу, коли поправляв лавки.

Однак суд поставився критично до такої версії захисту. У матеріалах справи є відеозапис з камери журналістки. На відео видно, що після короткого словесного конфлікту чоловік різко обертається та ударяє плечем камеру, яку тримає журналістка. Обвинувачений сам наближається до потерпілої і бʼє в камеру. Далі він звертається до комісії з вимогою видалити кореспондентку з дільниці. Не зафіксовано будь-які дії, які б свідчили, що журналістка заважала члену виборчої комісії.

Суд визнав обвинуваченого винним. За ч.1 ст.171 ККУ чоловікові загрожувало покарання у виді штрафу або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Події за висунутим обвинуваченням мали місце у 2014 році, а тому строк притягнення до кримінальної відповідальності за такі дії минув.

Тому суд призначив 850 гривень штрафу і водночас звільнив чоловіка від цього покарання.

Винуватця можна було притягнути до відповідальності протягом 3 років. Справа надійшла до суду 30 січня 2017-го, за чотири місяці до закінчення цього строку.

У процесі неодноразово змінювалися судді. Корабельний райсуд Миколаєва тричі звертався в апеляцію про зміну підсудності, начебто через відсутність суддів, які мають право розглядати цю справу.