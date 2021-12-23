Членів організованої злочинної групи судитимуть за привласнення грошей клієнтів поштової служби

Зловмисники у шахрайський спосіб отримували гроші за відправлення замість представників інтернет-магазинів. Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт. Фігурантам загрожує до дванадцяти років за ґратами.

Протиправну діяльність групи осіб викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам Харківщини спільно зі слідчим управлінням обласної поліції у березні 2021.

30-річний організатор злочинного угруповання та двоє співучасників, відбуваючи покарання у місцях позбавлення волі, координували діяльність ще двох членів групи, котрі перебували на свободі.

Зловмисники оформлювали фіктивні замовлення в інтернет-магазинах з відправкою накладеним платежем. Далі телефонували продавцям, представляючись співробітниками поштової компанії, та випитували коди доступу до особистих кабінетів. Після чого в особистих кабінетах на сайті поштової служби підміняли реквізити для оплати експрес-накладних. В результаті гроші покупців надходили на підконтрольні зловмисникам рахунки.

Нині четверо фігурантів перебувають під вартою, ще один – під домашнім арештом.

Зловмисникам було оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України. Правоохоронці завершили досудове розслідування, обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснювала прокуратура Харківської області.

У проведені слідчих дій також брали участь працівники регіонального управляння СБУ та працівники управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України.

За матеріалами Управління протидії кіберзлочинам

в Харківській області ДК НПУ