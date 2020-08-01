Членів організованої злочинної групи судитимуть за привласнення понад 1 мільйона гривень

До суду скеровано обвинувальний акт відносно учасників організованої злочинної групи, до складу якої входив працівник Бердянського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі.

Слідством встановлено, що у 2013-2019 роках на території міста Бердянськ діяла організована злочинна група, яка шляхом обману привласнювала грошові кошти після продажу чужого нерухомого майна. Одну з важливих ролей в ОЗГ виконував працівник місцевого відділу поліції.

А саме правоохоронець підшукував власників квартир з алко- чи наркозалежністю у списках громадян, які перебувають у розшуку. У подальшому, погрожуючи зброєю, він доставляв потерпілих до спеціально обладнаного приміщення, де їх утримували проти волі та вчиняли фізичний та психічний тиск до тих пір, поки вони не погодяться продати квартири. Після вдалої «угоди купівлі-продажу», члени ОЗГ шахрайським шляхом привласнювали грошові кошти своїх жертв.

Загалом потерпілим завдана матеріальна шкода у сумі понад 1 мільйон гривень.

Таким чином, члени організованої злочинної групи обвинувачуються у скоєні низки злочинів, а саме:

незаконному позбавленні волі, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 146 КК України);

шахрайстві, вчиненому організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК України);

перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України).

У разі доведення вини обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Запорізької області. Оперативний супровід — УСР в Запорізькій області ДСР Нацполіції та Управління Служби безпеки України в Запорізькій області.

ДБР