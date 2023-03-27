Членів шахрайського угруповання, затриманих закарпатською поліцією, взято під варту. Застава – ₴40 млн.

В Ужгородському міськрайонному суді відбувся розгляд клопотання слідчого поліції, щодо обрання запобіжного заходу для трьох підозрюваних у справі, що стосується діяльності масштабного шахрайського кол-центру. Викрили злочинне угруповання співробітники кримінальної поліції Закарпаття. Серед фігурантіав – організатор, його дружина, довірена особа в організації та ІТ-спеціаліст, який виводив незаконно здобуті кошти громадян.

Схема полягала у фіктивному продажі громадянам сусідніх європейських країн криптовалюти. Для цього фігуранти облаштували в Ужгороді кол-центр і до його діяльності залучили майже 20 операторів. До останніх були особливі вимоги: успішне проходження перевірки на поліграфі та знання іноземних мов.

Після того, як закарпатські поліцейські, за силової підтримки бійців КОРДу, затримали ключових осіб схеми та провели обшуки за місцем проживання і роботи, слідчі поліції повідомили їм про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою (організатору додатково інкримінують і ч. 3 ст. 190 ККУ).

В Ужгородському міськрайонному суді дослідили зібрані на цей момент докази та заслухали доводи слідчого Ужгородського районного управління поліції. В результаті, суд обрав для затриманих запобіжіні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, загальною сумою 40 млн гривень. Для організатора – арешт із заставою 20 мільйонів гривень, для його спільників – по 10 мільйонів гривень з кожного.

Наразі підозрювані утримуються в слідчому ізоляторі. За скоєне їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Поліція Закарпатської області