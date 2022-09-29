Члени ОЗГ намагалися контрабандно перемістити через держкордон небезпечний психотроп в особливо великих розмірах

Прокурором обласної прокуратури передано до суду обвинувальний акт за обвинуваченням організатора і двох членів організованої групи, які незаконно зберігали, перевозили з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину в особливо великих розмірах та вчинили замах на її контрабанду. Крім цього організатору групи висунуто обвинувачення у вчиненні придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України).

За даними слідства, троє жителів Київщини у червні 2022 року незаконно зберігали, перевозили з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину – PVP, в особливо великому розмірі (масою понад 3,5 кг), та вночі 6 червня цього року намагалися контрабандно перемістити її через державний кордон України поза митним контролем через річку Дністер, в районі одного з населених пунктів Вінницької області, однак вимушено припинили свою злочинну діяльність, оскільки були викриті працівниками прикордонного наряду Могилів-Подільського прикордонного загону.

Крім того, у ході оглядів місця події вилучено понад 65 кг кристалічної речовини, яка містить у собі особливо небезпечні психотропні речовини – PVP та 4-ММС, які незаконно придбав і зберігав з метою збуту організатор злочинної групи.

Загальна орієнтовна вартість зазначених вилучених психотропних речовин на «чорному ринку» сягає 37 млн грн.

Досудове розслідування здійснювало Управління СБУ у Вінницькій області.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованих злочинів перед судом, членам групи загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури