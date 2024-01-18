Члени злочинного угруповання допомагали військовозобов’язаним уникнути мобілізації

Двоє броварчан та мешканка столиці налагодили схему з виготовлення тимчасових посвідчень про непридатність до військової служби для виїзду за кордон військовозобов’язаним. Послуга коштувала від п’яти до восьми тисяч доларів. За скоєне фігурантам повідомлено про підозру та загрожує до 9 років ув’язнення.

Слідчі Деснянського управління поліції за оперативного супроводження працівників Служби безпеки України та під процесуальним керівництвом Деснянської окружної прокуратури міста Києва викрили групу осіб, які налагодили схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України.

Як розповів тимчасовий виконувач обов’язків начальника слідчого відділу Деснянського управління поліції Дмитро Гуменний, за свої послуги зловмисники отримували від ухилянтів 8 тисяч доларів, які у подальшому вони ділили між собою:

«Досудовим розслідуванням встановлено, що двоє чоловіків 1970 та 1985 років народження підшукували «клієнтів», які хотіли оформити «білий квиток». Їхня спільниця – 72-річна киянка, яка працювала медичною сестрою в одній зі столичних лікарень, використовуючи професійні зв’язки допомагала отримати документи з фіктивними діагнозами для ухилення від військової служби».

Правоохоронці провели більше десяти санкціонованих обшуків, під час яких вилучи ряд речових доказів, що підтверджували протиправну діяльність зловмисників.

«За погодженням із Деснянською окружною прокуратурою міста Києва, поліцейські повідомили фігурантам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна», – додав правоохоронець.

Відділ комунікації поліції Києва