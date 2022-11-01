Члени злочинного угрупування, перебуваючи за ґратами, ошукували громадян зі всієї України

Учасники злочинної оборудки відбувають покарання за вчинення ряду майнових злочинів в одній з установ Вінниччини. П’ятеро засуджених разом із чотирма спільниками ошукали людей з різних регіонів України. Зловмисники розмістили оголошення у соціальній мережі. Отримавши кошти на рахунок, переставали виходити на зв’язок з покупцем. Фігуранти привласнили понад 300 тисяч гривень.

Діяльність злочинної групи, до складу якої входило дев’ять осіб, викрили працівники Управління карного розшуку Вінницької області спільно з оперативним відділом Державної установи “Вінницька установа виконання покарань № 1”. Задокументували шахраїв за допомогою працівників Відділу поліції № 4 Вінницького райуправління та слідчих обласного главку поліції за підтримки оперативного відділу Державної установи “Вінницька установа виконання покарань № 1” та процесуального керівництва Немирівської місцевої прокуратури. Силову підтримку забезпечили бійці КОРДу та працівники групи швидкого реагування Державної установи “Вінницька установа виконання покарань № 1”.

За результатами проведення комплексу розшукових та слідчих дій оперативники встановили зловмисників, які з липня цього року ошукували жителів різних областей.

Причетними до шахрайської схеми виявилися п’ятеро осіб, віком від 22 до 43 років, які утримуються в установі виконання покарань. Також поліцейські встановили їх чотирьох спільників, мешканців Вінниччини, які перебували на волі. Пошук потерпілих осіб та продаж їм неіснуючих дров здійснювали засуджені, а кошти, здобуті злочинним шляхом, переводили в готівку їх співучасники на волі.

Жертвами шахрайських схем стали громадяни не лише Вінницької, а й сусідніх областей. Наразі слідчі задокументували тридцять епізодів їхньої злочинної діяльності.

Працівники поліції провели ряд обшуків за місцем відбування покарання засуджених та у їх спільників. Слідчі вилучили докази їх причетності до злочинної діяльності, а саме, мобільні телефони, сім картки, карти пам’яті (флешносії), банківські картки та чорнові записи.

За цим фактом слідством розпочато провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція статті передбачає покарання до 8 років ув’язнення.

Слідчі дії тривають. За їх результатами вирішуватиметься питання про повідомлення їм про підозру.

Відділ комунікації поліції Вінницької області