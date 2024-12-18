Члени злочинної групи шахраїв зламували акаунти користувачів соцмереж та просили від їх імені грошову допомогу

Від злочинних дій шахраїв постраждали 25 мешканців різних регіонів України. Сума завданих збитків склала понад 130 тисяч гривень. Про це повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Організовану злочинну групу викрили працівники відділу протидії кіберзлочинам Полтавської області разом з оперативниками та слідчими відділу №1 (Київський район) Полтавського райуправління поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури.

За інформацією начальника кіберполіції області Олександра Лазара, до злочинної схеми причетні четверо мешканців Полтавщини. Вони отримували несанкціонований доступ до чужих профілів в соцмережах та, видаючи себе за власників, просили «фінансової допомоги» у їхніх друзів та знайомих.

Під час досудового розслідування правоохоронці провели 17 санкціонованих обшуків у помешканнях підозрюваних та їхніх автомобілях. Вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, SIM-картки, чорнові записи та інші речові докази.

Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Сергій Рекун зазначив: Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальні акти щодо трьох фігурантів скеровані до Київського районного суду Полтави. Щодо четвертого учасника злочинної групи вирішується питання про застосування примусових заходів медичного характеру.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Відділу протидії кіберзлочинам

в Полтавській області)