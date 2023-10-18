Члени злочинної групи видавали себе за військовослужбовців та ошукували людей на продажі генераторів

Дарницька окружна прокуратура м. Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно організатора та трьох виконавців шахрайської схеми заволодіння грошовими коштами громадян, вчиненому повторно, у складі організованої групи (ч.ч. 2, 4 ст.190 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, організував схему неодноразово судимий 33-річний чоловік, який у той час утримувався в Київському СІЗО. Він також залучив до злочину ще трьох співкамерників.

У період з листопада 2022 року по лютий 2023 року в умовах масштабних проблем з електропостачанням через російські обстріли учасники групи через мобільний телефон розміщували у соцмережі оголошення про продаж генераторів.

Отримавши від покупців передоплату у розмірі від 2 до 10 тис. грн., зловмисники обіцяли відправити товар до певної дати. Затримку у відправці фігуранти пояснювали тим, що вони начебто є військовослужбовцями, яких терміново відправили у «гарячі точки». У подальшому ділки припиняли з покупцями зв’язок.

За наведеною схемою зловмисники встигли ошукати чотирьох потерпілих.

У межах слідства правоохоронці провели обшуки за місцями утримання фігурантів у двох виправних установах та у Київському слідчому ізоляторі, а також у осіб, на картки яких перераховувалися грошові кошти.

За результатами слідчих дій слідством здобуто докази протиправної діяльності учасників організованої групи.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Дарницького УП ГУ НП у м. Києві за оперативного супроводу ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури