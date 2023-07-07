Члени злочинної організації привласнили гроші громадян під виглядом надання соцвиплат

Семеро зловмисників вивели гроші потерпілих на свої рахунки через спеціальний бот у Telegram. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Організатора та шістьох його спільників викрили кіберполіцейські у серпні 2022 року.

Підсудні використовували чат-бот у Telegram, за допомогою якого отримували у потерпілих персональні дані, що становлять банківську таємницю. Діяли вони під виглядом пропозиції виплати соціальної допомоги від держави, у тому числі єПідтримки.

Встановлено, що зловмисники привласнили кошти з рахунків 12 потерпілих.

За результатами проведених слідчих дій фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України. За скоєне їм може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі. Cлідчі завершили досудове розслідування та за погодженням із Офісом Генерального прокурора скерували обвинувальний акт до суду.

Департамент кіберполіції Національної поліції України