Чолов’яга, який набрав мікрокредитів на карту співмешканки, вивіз її в ліс, примусив розтягтись, ображав та принижував

60 діб арешту без права внесення грошової застави. Такий запобіжний захід на час досудового розслідування призначив суд підозрюваному, який вивіз співмешканку в ліс та познущався над нею



Про це йдеться в повідомленні прес-служби Поліції Вінницької області.

Як повідомляється 30 вересня затримано 30-річного вінничанина, який після чергової сварки зі своєю співмешканкою вивіз її в ліс та, погрожуючи ножем, принижував та знущався, слідчі оголосили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу.

Вдалось встановити, що зловмисник скористався копіями документів потерпілої, з якою спільно прожив три місяці, та оформив на її ім’я миттєві Інтернет-кредити на суму понад 150 000 гривень. Наразі поліцейські встановлюють інших жінок, які стали жертвами затриманого.

За повідомленням начальника Лівобережного відділення поліції Юрія Голуба, 13 вересня до поліції звернулась 33-річна вінничанка з заявою про те, що співмешканець, з яким вона хотіла припинити стосунки, вивіз у ліс, де погрожуючи ножем, примусив розтягтись, ображав та принижував.

За словами потерпілої, з чоловіком вони познайомились у червні місяці та одразу почали жити разом у квартирі, яку вона винайняла. Через кілька тижнів чоловік поділився з жінкою своїми проблемами, для вирішення яких вона дала йому 50 000 гривень та орендувала автомобіль.

На початку вересня жінка знайшла у квартирі квитанції з ломбарду, в яких зазначено, що співмешканець здав її ноутбук та золоті прикраси. На цьому ґрунті між ними виник конфлікт, під час якого жінка заявила про припинення стосунків. Наступного дня обманним шляхом чоловік посадив потерпілу в автомобіль, вивіз у ліс у Вінницький район, познущався над нею та привіз назад додому. Вінничанка одразу звернулась за допомогою у поліцію.

В діях правопорушника вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч.2 ст.146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст. 127 Кримінального кодексу України (катування), ч.2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), ч.2 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

Затриманому, який раніше відбував покарання за вчинення шахрайств, загрожує до 5 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За наявною інформацією, це не єдина жертва зловмисника. Наразі поліція встановлює інших жінок, потерпілих від дій затриманого.30 вересня Вінницький міський суд обрав запобіжний захід 30-річному вінничанину. Чоловікові оголошено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу. На час досудового розслідування правопорушник перебуватиме під арештом