Чоловік із двоствольної рушниці застрелив спочатку співмешканця, а потім колишню дружину

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Кіровоградською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який холоднокровно вбив колишню дружину та її співмешканця (ч. 2 ст. 115 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кіровоградської обласної прокуратури.

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За версією слідства, обвинувачений із двоствольної рушниці застрелив спочатку співмешканця, а потім колишню дружину. З місця скоєння злочину чоловік зник, а щоб відвести від себе підозру та мати алібі покинув межі області.

Трагічна подія мала місце 8 січня 2020 року у м. Світловодськ за місцем проживання загиблих. Мотивом скоєння злочину були тривалі неприязні відносини обвинуваченого із колишньою дружиною та її співмешканцем, що виникли на побутовому ґрунті.

Досудове розслідування здійснювалось слідчим управлінням ГУНП в області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Наразі, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Санкція інкримінованої статті передбачає від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

УК

 

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