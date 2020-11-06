Чоловік намагався підкупити заступника начальника поліції Кропивницького

Чоловік запропонував дві тисячі доларів США «винагороди» посадовцю поліції за повернення вилученого автомобіля та закриття кримінального провадження. Правоохоронець негайно повідомив внутрішню безпеку НПУ про злочинну пропозицію.

Працівники поліції Кіровоградської області вилучили автомобіль «RANGE ROVER» в рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом незаконного поводження зі зброєю. Невдовзі до заступника начальника Кропивницького відділу поліції — начальника слідчого відділу звернувся 32-річний фігурант кримінального провадження та запропонував домовитися.

За припинення кримінального переслідування та безперешкодне повернення автівки він пообіцяв «віддячити» двома тисячами доларів США неправомірної вигоди.

Поліцейський попередив чоловіка про відповідальність за корупційні дії і відразу рапортував про факт пропозиції до Кіровоградського управління ДВБ НПУ.

Застереження поліцейського щодо надання хабаря мешканець Кропивницького не взяв до уваги. Наступного дня він прийшов до посадовця поліції, аби негайно забрати вилучену автівку, і передав «аванс» від озвученої суми. Зловмисника затримали працівники внутрішньої безпеки НПУ та слідчі СУ ГУНП Кіровоградщини за процесуального керівництва прокуратури області.

Слідчі готують йому вручення підозри за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За спробу підкупу службової особи чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України