Чоловік підстрелив черкащанина, який намагався вдарити його кувалдою

Між чоловіками виник конфлікт, внаслідок якого один із них вистрелив із пістолета. Потерпілого госпіталізували до лікарні з пораненням грудної клітини. Правопорушника поліцейські затримали у процесуальному порядку.

Про ситуацію, яка сталася на вулиці Смілянській до поліції повідомили очевидці. Вони розказали, що близько 14:00 години на одній зі станцій технічного обслуговування між двома чоловіками виник конфлікт. Коли один з учасників намагався вдарити кувалдою іншого, в той час пролунав постріл.

45-річний чоловік вистрелив із пістолета в грудну клітину 54-річному черкащанину.

Пораненого черкащанина доставили до Третьої Черкаської міської лікарні та прооперували.

Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Провівши огляд місця скоєння злочину, правоохоронці вилучили речові докази. Вилучене направили на експертне дослідження.

Наразі правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого статтею 124 (Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Слідство по даному факту триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області