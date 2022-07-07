Чоловік покинув Україну як іноземець, а за хабар хотів повернутись як співвітчизник

За процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури повідомлено про підозру буковинцю, який надав інспектору прикордонного загону неправомірну вигоду (ч. 1 ст. 369 КК України).

За даними слідства, 6 липня цього року, при в’їзді на територію України через МПП «Порубне», житель Волоки Чернівецького району надав для перевірки паспорт громадянина України, де не було відмітки про виїзд за межі держави.

Як з’ясувалось, у чоловіка наявне подвійне громадянство. Він виїжджав за кордон як іноземець, а повернутись хотів як громадянин України. Щоб уникнути адмінвідповідальності за незаконний перетин кордону, громадянин надав працівнику прикордонної служби неправомірну вигоду та був затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюють слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура