Чоловік прийшов побачитися з дітьми і отримав ножове поранення

На Костопільщині внаслідок побутової сварки чоловік отримав ножове поранення.

Про це повідомили у поліції Рівненщини.

Відомо, що у нічну пору доби 28-річний мешканець села Золотолин навідався із двома знайомими до колишньої дружини. Згідно його версії, він хотів побачитися із дітьми.

Між гостями та господарями помешкання вчинилась сварка, оскільки останні були у стані сп’яніння.

Господар будинку у ході конфлікту вдарив 28-річного гостя ножем. На місце викликали бригаду швидкої, яка госпіталізувала постраждалого до лікарні. Наразі чоловікові нічого не загрожує.

Чоловіка, який наніс удар ножем, поліція затримала та помістила до ізолятора тимчасового тримання. Наразі йому повідомили про підозру. // rivne.media