Чоловік пропонував начальнику відділення поліції ₴15 тис. за непритягнення до відповідальності та повернення майна

26 травня 2022 року, під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури слідчими Слідчого управління Головного управління Нацполіції в області та співробітниками Миколаївського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримано 39-річного жителя м. Кривий Ріг за фактом надання неправомірної вигоди в розмірі 15 тис грн виконувачу обов’язків начальника відділення поліції N 1 Баштанського районного відділу поліції (ч. 3 ст. 369 КК України).

Зазначені кошти чоловік запропонував посадовцю за непритягнення його до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень та повернення вилученого майна.

Відразу після передачі грошей особу затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Миколаївська обласна прокуратура