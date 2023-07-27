Чоловік втратив майже 340 000 гривень, повіривши «банківському працівнику»
Поліція вкотре застерігає громадян не довіряти незнайомим додзвонювачам
Потерпілий позбувся значної суми грошей через власну довірливість.
Чоловік розповів поліцейським, що відповів на дзвінок з невідомого номера. Співрозмовник представився страховим агентом банку. У ході спілкування, аферист повідомив, що з банківською картою потерпілого невідомі здійснюють шахрайські дії. Однак, для збереження коштів, шахрай запропонував заявникові переказати гроші зі свого рахунку на рахунок, який вказав пройдисвіт. Чоловік так і зробив. Таким чином потерпілий втратив майже 340 тисяч гривень.
Поради, які слід взяти до уваги:
- не довіряйте невідомим додзвонювачам;
- не вводьте особисті дані на незнайомих сайтах. Паспортні і платіжні дані, телефон;
- логін і пароль в інтернеті надавайте тільки в разі 100% впевненості, що перебуваєте на офіційних сайтах;
- не переходьте за невідомими посиланнями в мережі;
- основне правило для всіх – дотримуватися елементарних правил безпеки, не поспішати в діях і виявляти обачливість;
- повідомте про подію поліцейським за номером «102»
Сектор комунікації поліції Івано-ФранківщиниTweet