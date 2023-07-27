Чоловік втратив майже 340 000 гривень, повіривши «банківському працівнику»

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Поліція вкотре застерігає громадян не довіряти незнайомим додзвонювачам

Потерпілий позбувся значної суми грошей через власну довірливість.

повірив банківському працівнику та втратив майже 340 000 гривень: поліція вкотре застерігає громадян не довіряти незнайомим додзвонювачам

Чоловік розповів поліцейським, що відповів на дзвінок з невідомого номера. Співрозмовник представився страховим агентом банку. У ході спілкування, аферист повідомив, що з банківською картою потерпілого невідомі здійснюють шахрайські дії. Однак, для збереження коштів, шахрай запропонував заявникові переказати гроші зі свого рахунку на рахунок, який вказав пройдисвіт. Чоловік так і зробив. Таким чином потерпілий втратив майже 340 тисяч гривень.

Поради, які слід взяти до уваги:

  • не довіряйте невідомим додзвонювачам;
  • не вводьте особисті дані на незнайомих сайтах. Паспортні і платіжні дані, телефон;
  • логін і пароль в інтернеті надавайте тільки в разі 100% впевненості, що перебуваєте на офіційних сайтах;
  • не переходьте за невідомими посиланнями в мережі;
  • основне правило для всіх – дотримуватися елементарних правил безпеки, не поспішати в діях і виявляти обачливість;
  • повідомте про подію поліцейським за номером «102»

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини

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