Чоловік, який грабував жінок у Калуші, проведе за ґратами чотири роки

Калуською місцевою прокуратурою підтримано державне обвинувачення відносно 31-річного місцевого жителя, який пограбував чотирьох місцевих жительок (ч. 1, ч. 2 ст. 186 КК України).

Встановлено, що обвинувачений у вересні-жовтні 2020 року нападав на жінок та заволодівав їх особистими речами.

На суді чоловік свою вину визнав, у вчиненому розкаявся та просив суд його суворо не карати.

За результатами судового розгляду зловмисника визнано винним у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. Окрім того, задоволено цивільний позов однієї з потерпілих про стягнення з грабіжника матеріальної та моральної шкоди в сумі 7 тис. грн.

Обвинуваченого взяли під варту в залі суду. Примітка: вирок набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, інформує “Галку” пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури.