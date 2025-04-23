Чоловік, який пересилав в’язням наркотики, відправиться за ґрати на 6 років

Прокурор Вараської окружної прокуратури в суді довів вину 29-річного жителя Вараша у незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту, а також збуті наркотичних засобів у місця позбавлення волі, вчинених повторно (ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України).

Суд призначив чоловікові покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зловмисник через логістичну компанію пересилав у місця позбавлення волі канабіс, ховаючи його у продуктах харчування. Всього доведено 15 фактів таких незаконних відправлень.

У суді обвинувачений свою вину визнав у повному обсязі.

Вирок ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному порядку відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами Вараської окружної прокуратури