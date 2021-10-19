Чоловік з жінкою були виявлені мертвими в згорілому автомобілі у Покровському районі Донеччини

Поліція Мирнограда встановлює усі обставини їх смерті

До поліції Мирнограда звернувся чоловік, який повідомив, що вночі його 30-річний брат разом зі своєю 35-річною співмешканкою поїхали у невідомому напрямку на автомобілі BMW та зникли. На пошуки подружжя та автомобіля були орієнтовані усі наряди поліції.

В результаті вжитих розшукових заходів неподалік с. Промінь Покровського району поліцейські виявили згорілим вказаний автомобіль BMW. Під час огляду місця події в салоні авто були виявлені останки двох людей.

Наразі поліцейські проводять усі необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення осіб загиблих та інших обставин цієї події. Остаточна правова кваліфікація буде надана після проведення відповідних експертиз.

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Покровське районне управління поліції Донецької області