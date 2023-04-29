Чоловік загинув та неповнолітній зазнав поранення: поліція документує наслідки російських обстрілів Новгород-Сіверського району

Сьогодні окупаційні війська вкотре здійснили обстріли прикордоння Чернігівщини. Внаслідок ворожої атаки по Семенівській громаді загинув 63-річний місцевий мешканець. Пораненого 14-річного підлітка поліцейські евакуювали та передали медикам.

29 квітня близько 4-ї ранку до поліції надійшло повідомлення про потужний обстріл одного з прикордонних сіл.

Співробітники групи реагування патрульної поліції Новгород-Сіверщини разом з медиками та рятувальниками одразу ж виїхали на допомогу.

Поліцейські встановили, що росіяни поцілили по житловим будинкам, коли люди ще спали. Один мирний громадянин загинув у власному ліжку. У сусідньому будинку підліток зазнав поранення руки.

Поліцейські під обстрілами евакуювали хлопця та передали його медикам, які також прибули на місце.

Станом на 12:00 ворог продовжив обстрілювати прикордонні села зі ствольної артилерії. Пошкоджені та зруйновані будинки, господарчі будівлі, автівки місцевих мешканців. Один з вибухів вбив коня на території приватного господарства. Внаслідок обстрілів знеструмлено низку населених пунктів району.

Слідчі Новгород-Сіверського райвідділу поліції збирають доказову базу воєнних злочинів росіян.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий поліції відкрив провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Прикордонні території Чернігівщини продовжують піддаватися нещадним обстрілам з боку країни-агресора.

Поліція закликає громадян відповідально реагувати на сигнали повітряної тривоги та обов’язково слідувати в укриття.

Поліція Чернігівської області