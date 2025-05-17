Чоловік знайшов загублений киянкою телефон та перерахував собі з нього 30 тисяч гривень

Слідчі вилучили ґаджет потерпілої та по завершенню процесуальних дій повернуть його власниці. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

До Подільського управління поліції з заявою звернулася 50-річна жінка, яка повідомила, що гуляла парком з подругою, а потім помітила відсутність свого мобільного телефону. Надалі заявниця виявила, що з її кредитної картки списано близько 30 000 гривень.

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили причетну до скоєння крадіжки особу — ним виявився 30-річний місцевий мешканець. Чоловік знайшов мобільний телефон потерпілої на вулиці, а потім, підібравши пароль до застосунку банку, перерахував собі 30 000 гривень, що належать потерпілій.

Слідчі вилучили знайдений зловмисником телефон та за процесуального керівництва прокуратури повідомили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 4 ст. 185 — крадіжка;

– ч. 1, 2 ст. 200 — підробка документів на переказ та їх використання;

– ч. 1 ст. 361 — несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва