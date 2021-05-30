Чоловіка підозрюють у самовільному захопленні ділянки, на якій розташоване поселення доби бронзи та раннього середньовіччя

За процесуального керівництва Шевченківського відділу Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 43-річному чоловіку за фактом самовільного захоплення земельної ділянки, на якій розташований об’єкт історико-культурної спадщини (ч. 2 ст. 197-1 КК України).

За інформацією керівника окружної прокуратури Едуарда Миргородського, досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець с. Сподобівка Куп’янського району Харківської області знав, що між земельними ділянками, які належать на праві власності йому та його дружині перебуває земельна ділянка історико-культурної спадщини площею 0,9 га.

Крім того, поселення Сподобівська Дуванка-1 визнане пам’яткою археології місцевого значення, відповідно до наказу Міністерства культури України від 27.03.2013 №228, та відноситься до доби бронзи II тис. н.е. та салтово-маяцької культури VIII – IX ст. н.е.

Одночасно з цим, наявний культурний шар доби бронзи та раннього середньовіччя, який містить уламки ліпленого глиняного посуду.

Так, у період часу з 2020 року по травень 2021 року зловмисник захопив земельну ділянку, яка відноситься до земель історико-культурної спадщини. На ній він здійснював посів озимої пшениці.

27.05.2021 здійснено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.197-1 КК України.

Досудове розслідування проводять слідчі Відділу поліції Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Шевченківського відділу Куп’янської окружної прокуратури Харківської області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на строк до двох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури