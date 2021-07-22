Чоловіка судитимуть за пограбування жінок у Деснянському районі столиці

Зловмисник зривав з киянок золоті прикраси та втікав. Слідчі довели причетність правопорушника до двох епізодів та скерували обвинувальний акт до Деснянського районного суду. За скоєне йому загрожує шість років ув’язнення.

Події відбулись у червні на вулиці Оноре де Бальзака та Будищанська, що у Деснянському районі столиці. Тоді до поліції звернулись двоє киянок та повідомили про пограбування. Поліцейські провели першочергові слідчі дії та задокументували злочини.

Як розповів начальник відділу поліції №2 Деснянського управління поліції Дмитро Слюта, оперативники затримали нападника, а слідчі довели його причетність до двох епізодів:

«Завдяки проведеним слідчим діям ми встановили, що в денний час правопорушник обирав жінок з золотими прикрасами на шиї. Підійшовши до жертви, він зривав ланцюжок та втікав. Затриманий неодноразово раніше судимий 36-річний уродженець Чернігівщини. За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва ми оголосили фігуранту про підозру у скоєнні тяжких злочинів».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке було розпочате за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України, завершено. Матеріали разом із обвинувальним актом скеровані до Деснянського районного суду. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва