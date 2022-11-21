Чоловіка впродовж півтора року утримував мешканця Київщини у трудовому рабстві на СТО

За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури повідомлено про підозру громадянину за фактом вербування та переховування людини, вчиненому з метою експлуатації, поєднаному з погрозою застосування насильства, яке є небезпечним для життя та здоров’я (ч. 3 ст. 149 КК України).

За даними слідства, підозрюваний у 2019 році поставив мешканця Київщини у матеріальну залежність від себе. Тоді чоловік заявив потерпілому, що він нібито неякісно пофарбував йому автомобіль та відтепер винен йому гроші, або ж повинен відпрацювати цей борг на його СТО у Броварах. З того часу чоловік безоплатно ремонтував транспортні засоби, а підозрюваний повністю контролював всі його дії. За кожну неповинність він бив потерпілого та штучно збільшував надуманий борг, застосовував психологічний тиск на нього та його рідних.

Згодом за порушення умов примусової експлуатації підозрюваний утримував потерпілого на станції техобслуговування впродовж понад півтора року за зачиненими дверима та примушував працювати. Він забрав у нього паспорт і документи на будинок і змусив написати заповіт на свою близьку особу.

Досудове розслідування триває та здійснюється слідчими Броварського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу УМП ГУНП в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура