Чоловіка, який намагався підірвати банкомат у Сєвєродонецьку, взято під варту 

Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незакінченого замаху на крадіжку грошових коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 185 КК України).

За даними слідства, близько 5-ї ранку 7 листопада 2020 року у м. Сєвєродонецьку 23-річний місцевий мешканець за допомогою саморобного пристрою та газового балону намагався підірвати банкомат, розташований на фасаді торгівельного центру, з метою викрадення грошових коштів.

За інформацією банку, на момент скоєння кримінального правопорушення у банкоматі знаходилось понад 1 млн гривень.

Довести свій злочинний намір до кінця зловмиснику не вдалося, оскільки спрацювала сигналізація. У подальшому його було затримано

працівниками поліції охорони.

Чоловіку було повідомлено про підозру у вчиненні злочину. 9 листопада 2020 року Сєвєродонецьким міським судом Луганської області до

підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 168 тис. гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке здійснюється слідчими Сєвєродонецького відділу поліції ГУ Нацполіції в

Луганській області, триває.

Довідково: санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури