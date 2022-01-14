Чоловіка, який намагався відкупитися за п’яне водіння, а потім бився з поліцейськими, ув’язнили на 3 роки

Вінницький міський суд засудив до 3 років позбавлення чоловіка, який відбивався від поліцейських і пропонував 300 гривень.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 23 грудня.

У серпні 2020-го патрульні зупинили машину. На прохання пред’явити документи водій дав невідомий документ, назвавши його сувеніром. Чоловік мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Поліцейські запропонували йому пройти тест на «Драгері». Як видно із записів боді-камер, сівши у службовий автомобіль, чоловік неодноразово пропонував поліцейському хабар за те, щоб його відпустили додому. При цьому демонстрував гривневі купюри, кажучи, що це все, що у нього є, більше трьохсот гривень.

Громадянин декілька разів демонстрував спроби подути в драгер, але із запису вбачається, що всіляко ухилявся, перериваючи процес дуття або втягуючи повітря назад. На місце події підійшла мати цього чоловіка і почала знімати все на телефон. Потім водій спробував тікати, але був затриманий і відбиваючись схопив металеву урну, яку кинув поліцейському на ногу. Коли на чоловіка наділи кайданки, то в машині поліції він кусав обшивку і плювався.

Працівники поліції отримали синці і садна.

Обвинувачений виправдовувався тим, що хотів пройти огляду в медзакладі, бо сумнівався у роботі «Драгера». Шість разів намагався пройти алкотестер, але не вистачало повітря. Обурився фразою одного із поліцейських «він нічого не надує». Хотів просто зачинити свій автомобіль та поїхати на огляд на стан у медзаклад. Але поліцейські почали його затримувати, заводячи руки назад. Він відбивався і впав на вуличну урну та намагався її підняти і вона могла впасти на ногу комусь із працівників поліції. Пропонував 300 гривень, аби поліцейські допомогли відвезти його п’яних пасажирів додому. Давав гроші на каву, не знав що це хабар. Крім того, гриз зубами сидіння машини, бо йому було погано, а правоохоронці не викликали швидку.

Але суд вважає, що вина водія повністю підтверджується відеозаписами з боді-камер поліції і показаннями свідків.

У минулому чоловік засуджувався до 5 років тюрми за викрадення машини, але звільнився умовно-достроково. Після цього притягувався за легкі тілесні ушкодження. Строк погашення судимості переривався і обчислювався заново. Тому вважається, що на даний час судимість чоловіка не була погашена це стало обтяжуючою обставиною. Ще одним обтяжуючим фактором було скоєння злочину в стані алкогольного сп’яніння.

Крім того, один зі злочинів, у якому його визнали винним, є корупційним. Йдеться про пропозицію 300 гривень працівнику поліції. Тому суд зіслався на пряму заборону закону призначати в такому випадку умовне покарання.

За сукупністю злочинів громадянина ув’язнили на 3 роки. Ще з вересня минулого року він утримується під вартою.