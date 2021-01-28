Чоловіка, який погрожував громадянам ножем, затримали патрульні Кривого Рогу

Вночі під час патрулювання Центрально-Міського району, інспектори отримали повідомлення про криворіжця, який чіпляється до людей та має при собі ніж.

Патрульні прибули на місце події та виявили чоловіка в магазині. Особа вискочила на касу, бігала та гучно кричала. 25-річного чоловіка затримали.

Під час поверхневої перевірки інспектори виявили у правопорушника предмет, схожий на ніж.

На щастя, ніхто з оточуючих не постраждав. Зловмисника доставили до Криворізького відділу поліції, де склади на нього адміністративні матеріали за ст. 261 (адміністративне затримання), ст. 173 (дрібне хуліганство) та за ч. 2 ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) КУпАП.

Патрульна поліція Кривого Рогу