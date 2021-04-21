Чоловіка, який вчиняв домашнє насильство стосовно матері, засуджено до реальної міри покарання

За підтримання публічного обвинувачення Ізюмською окружною прокуратурою Харківської області Ізюмський міськрайонний суд Харківської області визнав винним 50-річного чоловіка у вчиненні домашнього насильства стосовно своєї матері (ст. 126-1 КК України) та призначив покарання у виді 1 року 2 місяців позбавлення волі.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Микола Дементьєв, встановлено, що ніде не працюючий чоловік, раніше неодноразово судимий за вчинення домашнього насильства до міри покарання, не пов’язаної з позбавлення волі, належних висновків для себе не зробив та поведінку не змінив. Зазначений чоловік продовжував вчиняти домашнє насильство стосовно свої матері та принижував гідність літньої жінки, нецензурно висловлюючись на її адресу.

Під час судового розгляду обвинувачений розкаявся.

За принципової позиції прокуратури чоловіка засуджено за ст. 126-1 КК України із застосуванням ст.71 КК України до 1 року 2 місяці позбавлення волі.

Вирок суду набере законної сили після сплину строків на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури