Чоловіка, який вчиняв розпусні дії в дитячих поліклініках, засуджено до 5 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Деснянської окружної прокуратури міста Києва судом оголошено обвинувальний вирок 45-річному киянину, який вчинив розпусні дії відносно двох малолітніх дівчат (ч. 2 ст. 156 КК України).

Згідно матеріалів слідства, восени 2019 року чоловік, перебуваючи в приміщеннях дитячих поліклінік в Деснянському районі міста Києва, вчинив розпусні дії відносно двох малолітніх дівчат, яким на час вчинення кримінального правопорушення було 4 та 5 років.

Встановлено, що чоловік, користуючись тимчасово відсутністю сторонніх осіб, демонстрував свій статевий орган дівчинці, яку помітив в коридорі поліклініки на просп. Маяковського, а через деякий час здійснив такі ж дії відносно другої дитини у коридорі поліклініки на Вигурівському бульварі.

Зловмисника затримали очевидці та викликали правоохоронців.

За результатами судового розгляду Деснянським районним судом м. Києва зловмисника засуджено до 5 років позбавлення волі.

Після набрання вироком законної сили інформація щодо засудженого буде внесена до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. // Вартові еспресо