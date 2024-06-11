Чоловіка, який у Голосіївському районі столиці вчинив різанину на будівництві, засуджено до 5 років позбавлення волі

Зловмисник у модульному вагончику розпивав з товаришем алкоголь та під час виниклої сварки завдав останньому декілька ударів ножем по тулубу. Потерпілий отримав тяжкі поранення із ушкодженням внутрішніх органів.

Нагадаємо, подія відбулась наприкінці грудня минулого року на території будівельного майданчику у Голосіївському районі. Як встановили поліцейські, ввечері у модульному вагончику компанія чоловіків розпивала спиртні напої. У подальшому між 39-річним порушником та його 31-річним товаришем виник конфлікт, у ході якого зловмисник наніс декілька ударів кухонним ножем у тулуб опоненту.

Потерпілого із тяжкими пораненнями внутрішніх органів лікарі терміново госпіталізували до лікарні, а поліцейські тим часом розшукали та затримали нападника. Слідчі, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Після зібрання необхідної доказової бази правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду. Наразі вироком Голосіївського районного суду міста Києва, за доказами, зібраними поліцейськими, чоловіка визнано винним у вчиненні злочину та призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва