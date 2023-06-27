чоловіка, який вбив дружину у день одруження, засудили до 15 років ув’язнення

На підставі зібраних поліцією доказів, Шаргородський районний суд визнав винним 47-річного обвинуваченого у чиненні особливо тяжкого злочину та присудив йому максимально можливий термін позбавлення волі. Намагаючись приховати злочин та уникнути відповідальності, обвинувачений заховав тіло вбитої дружини на території сусіднього домоволодіння у закинутому колодязі.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що 20 жовтня 2022 року під час святкування одруження між чоловіком та жінкою виникла суперечка. В ході конфлікту чоловік руками та ногами наніс дружині біля 10 ударів по різних частинах тіла, які для неї виявились смертельними.

Ввечері тіло вбитої засуджений виніс у сусідський двір та заховав його у колодязі. Щоб приховати сліди злочину та відвести від себе підозру, зловмисник повідомив дітям, що мати вранці поїхала у справах до Харкова.

Слідчі також встановили, що зловмисники з потерпілою довгий час проживали у цивільному шлюбі та виховували шестеро дітей. Після початку війни вони з Харківщини приїхали на Вінниччину до Шаргородської громади.

За вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (вбивство) Кримінального кодексу України, суд першої інстанції засудив чоловіка до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області