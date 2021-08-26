Чоловіка за систематичне домашнє насильство стосовно матері засуджено до реальної міри покарання

За підтримання публічного обвинувачення Ізюмською окружною прокуратурою Харківської області Ізюмським міськрайонним судом Харківської області визнано 42-річного раніше судимого чоловіка у вчиненні домашнього насильства стосовно своєї матері (ст. 126-1 КК України) та призначив покарання у 2 років позбавлення волі.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Микола Дементьєв, встановлено, що чоловік, систематично здійснював психологічне насильство відносно своєї матері, що полягало у висловленні на її адресу нецензурної лайки, приниження її гідності, що завдавало психологічних страждань.

Чоловік, будучи раніше судимим за вчинення домашнього насильства відносно своєї матері, а також неодноразово притягнений до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства, на шлях виправлення не став та належних висновків для себе не зробив.

У судовому засіданні матір чоловіка пояснила, що її син систематично здійснював відносно неї психологічне насильство, перебуваючи в алкогольному сп’янінні вчиняв з нею сварки, висловлювався на її адресу нецензурною лайкою, погрожував фізичною розправою, вказані дії призводили до її психологічних страждань.

За принципової позиції прокуратури чоловіка засуджено за ст. 126-1 КК України із застосуванням ст. 71 КК України до 2 років позбавлення волі.

Довідково: рішення законної сили не набрало, триває строк на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури