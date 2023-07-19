Чоловіка засудили до 10 років ув’язнення за смертельне ножове поранення приятеля-військовослужбовця

За публічного обвинувачення Житомирської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним у скоєнні умисного вбивства військовослужбовця (ч. 1 ст. 115 КК України). Його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що особливо тяжкий злочин у березні цього року, у власному будинку, скоїв 41-річний житель Житомира.

До нього у гості прийшов приятель-військовослужбовець, який приїхав у відпустку, щоб по-дружньому поспілкуватися. Також були присутні ще й співмешканки обох чоловіків. Упродовж тривалого застілля зі вживанням алкогольних напоїв гість та господар декілька разів виходили у двір для «чоловічих» розмов.

Під час однієї з таких розмов потерпілий зауважив, щоб обвинувачений не ображав свою співмешканку. На таке зауваження господар відреагував неадекватно: пішов до хати, взяв ніж та раптово вдарив військовослужбовця у шию. Від поранення у сонну артерію, що спричинило велику крововтрату, 23-річний хлопець відразу помер.

На суді свою вину визнав частково, пояснивши суду, що не бажав смерті приятелю.

З дня затримання і до набуття вироком чинності обвинувачений перебуватиме під вартою.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури