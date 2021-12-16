Чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі за вбивство двох осіб та замах на життя третьої

За участі ювенального прокурора Офісу Генерального прокурора чоловіка засуджено за вбивства та замах на вбивство (п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Прокурором доведено, що засуджений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, з особливою жорстокістю вбив свого знайомого, 5-річного сина його співмешканки та намагався позбавити її життя. Жінка була вагітною.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду поставив крапку у 3-річному судовому провадженні, підтвердив законність вироку та відмовив у задоволенні касаційної скарги сторони захисту, яка не погоджувалася з кваліфікацією злочинних дій та призначеним покаранням.

Офіс Генерального прокурора