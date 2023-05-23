Чоловіка засуджено на 5,5 років за ґратами за серію крадіжок під воєнного стану

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Івано-Франківської окружної прокуратури суд визнав уродженця Дніпропетропетровщини винним у вчиненні крадіжок в умовах воєнного стану (ч.4 ст.185 КК України).

У суді доведено, що раніше судимий 32-річний чоловік у жовтні 2022 року, перебуваючи у мешканця Рогатинської територіальної громади, викрав його особисте майно, документи та банківську картку. Відтак, того ж дня він проник до будинку місцевої жительки та обікрав її.

В обох випадках правопорушник виніс майно із помешкань, скориставшись тим, що за його діями ніхто не спостерігав, та розпорядився краденим на власний розсуд.

Вироком суду йому призначено покарання у вигляді 5 років 6 місяців позбавлення волі.