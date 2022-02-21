Чоловіка затримали за пограбування іноземки у Шевченківському районі столиці

Зловмисник відібрав у потерпілої сумку з особистими речами та почав втікати, однак завдяки оперативному реагуванню поліцейських грабіжника затримали. Слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили фігуранту про підозру.

На спецлінію 102 зателефонувала 32-річна жінка та повідомила, що вона стала жертвою пограбування на вулиці Золотоворітській. Патрульні поліцейські, які в цей час перебували у центральній частині міста, зупинили ймовірного грабіжника.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, правоохоронці затримали 22-річного мешканця Хмельницької області у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«На вулиці порушник побачив перехожу, підійшов до неї та зірвав з її плеча сумку з особистими речами й грошима. Далі фігурант почав втікати, однак його швидко затримали неподалік від місця скоєння злочину. У ході досудового розслідування ми встановили, що зловмисник раніше був засуджений за злочини проти власності, втім належних висновків для себе не зробив, на шлях виправлення не став. Крім того, він має не зняту і непогашену судимість та скоїв черговий злочин щодо громадянки іншої держави».

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили затриманому про підозру. Затриманому загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва