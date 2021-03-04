Чоловікам, які пограбували та поранили черкащанина, загрожує до 12 років ув’язнення

Двоє чоловіків з ножем напали на жашківчанина, поранили йому руку та пограбували. Інцидент стався вночі 3 березня.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Черкаській області.

Як з’ясувалося, чоловіки заїхали автомобілем на територію автостанції та вчинили конфлікт із 21-річним місцевим жителем. Один із нападників наніс постраждалому ножове поранення в руку, після чого вони відібрали мобільний телефон із навушниками та втекли.

Правоохоронці виявили та затримали нападників у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Максимальне покарання, яке може загрожувати зловмисникам — позбавлення волі строком до дванадцяти років із конфіскацією майна. // zmi.ck.ua