Чоловікам, які вбивством помстились товаришеві за образу жінки, загрожує довічне ув’язнення

За процесуального керівництва Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування стосовно двох чоловіків, які обвинувачуються у скоєнні умисного вбивства за попередньою змовою (п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 липня 2020 року двоє мешканців м. Дружківки вживали вдома спиртні напої разом із знайомою жінкою. Коли до компанії приєднався четвертий учасник, між ним та господарями виникла сварка: гостю пригадали давню образу присутньої жінки.

Після жорстокого побиття кривдника руками і ногами чоловіки пішли відпочивати, а вранці знайшли його без ознак життя. З метою уникнення кримінальної відповідальності за скоєний злочин вони дочекались темряви, завернули труп у ковдру, винесли з квартири та кинули до ями поблизу гаражів, де 29 липня його було виявлено перехожим.

Максимальне покарання за санкцією статті – довічне позбавлення волі.

Відділ інформаційної політики

Донецької обласної прокуратури