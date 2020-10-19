Чоловіку повідомлено про підозру за фактом шахрайського заволодіння квартирою у Києві

Київською місцевою прокуратурою № 10 повідомлено про підозру чоловіку за фактом шахрайського заволодіння квартирою у Голосіївському районі м. Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний разом із невстановленими слідством особами підробив та в подальшому використав підроблений договір купівлі-продажу квартири по проспекту Академіка Глушкова у м. Києві, що належала потерпілій особі.

В подальшому, з метою отримання прибутку від продажу одержаного в шахрайський спосіб майна, вказану квартиру на підставі підроблених документів відчужено на користь третіх осіб, чим завдано шкоду потерпілому на загальну суму 1 452 000 грн.

Під час розслідування вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Підозрюваному за клопотанням місцевої прокуратури судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

На незаконно відчужену квартиру накладено арешт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Київська міська прокуратура