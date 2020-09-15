Чоловіку, який на столичному автовокзалі завдав тілесних ушкоджень патрульному, повідомлено про підозру

За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

До поліції Києва по спецлінії «102» звернулися працівники охоронної фірми автовокзалу, розташованого у Голосіївському районі, що невідомий чоловік агресивно себе поводить та наражає на небезпеку оточуючих. За викликом виїхав наряд патрульної поліції.

За словами начальника слідчого відділення Голосіївського управління поліції Олега Самойлика, імовірно зловмисник перебував під дією спиртного, через що не контролював свої вчинки, але від проходження алкотесту він відмовився:

«Порушник ходив по території автовокзалу та чіплявся до перехожих. На зауваження поліцейських припинити протиправні дії, чоловік не реагував. Задля безпеки громадян та відновлення правопорядку, правоохоронці затримали агресивного чоловіка. Для встановлення причин неадекватної поведінки правопорушника, викликали швидку медичну допомогу. Невдоволений діями поліцейських, зловмисник вдарив 33-річного сержанта поліції».

За протиправні дії відносно правоохоронця, раніше не судимого 46-річного уродженця Чернівецької області затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Ми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 345 Кримінального кодексу України — це умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків, та звернулися до районного суду із клопотанням про обрання правопорушнику запобіжного заходу», — додав підполковник поліції.

За скоєне зловмиснику загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін.

Відділ комунікації поліції Києва