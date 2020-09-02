Чоловіку, який під погрозою пістолета відібрав гроші у неповнолітнього, повідомлено про підозру (відео)

Київською місцевою прокуратурою № 5 повідомлено про підозру мешканцю столиці за фактом вчинення розбійного нападу, поєднаного із погрозою застосування насильства.

Інцидент стався у вівторок, 01 вересня 2020 року, близько 20:00 на Оболонській набережній.

Зловмисник, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, вимагав у неповнолітнього грошові кошти. При цьому вказаний чоловік на очах у багатьох свідків здійснив постріл у повітря. Побоюючись за власне життя, 17-річний потерпілий віддав йому 500 грн, що були при ньому.

Після цього розбійник залишив місце злочину.

Завдяки злагодженим діям правоохоронців зловмисника затримали. Ним виявився 30-річний раніше судимий уродженець Кіровоградської області.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 187 (розбій) та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Прес-служба прокуратури міста Києва