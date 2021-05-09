Чоловіку, який розбещував власних дітей, замінили умовний строк 5 роками в’язниці

Львівський апеляційний суд скасував вирок першої інстанції в частині призначення умовного покарання за розбещення малолітніх дітей.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 23 квітня.

Подія трапилась два роки тому в Іршавському районі Закарпаття. 13 лютого 2019-го чоловік у стані алкогольного сп’яніння зняв з малолітнього сина нижню білизну і почав торкатися руками, зняв із себе труси і став демонструвати сину свій статевий орган, але в цей час до кімнати зайшла мама, яка відштовхнула батька і син вибіг з будинку. Пізніше ввечері того ж дня батько приліг на ліжко біля своєї дочки і торкався та мацав її статеві органи, але був помічений дружиною, яка забрала дитину та вийшла в іншу кімнату.

Через півтора тижні обвинувачений напідпитку знову торкався сина, промовляючи, що вступить з ним у статевий контакт. Дружина знову помітила це і відштовхнула його.

У грудні 2019-го суддя Іршавського суду Закарпатської області Іван Маркович засудив чоловіка до 5 років позбавлення волі, звільнивши з іспитовим строком 3 роки. Суд врахував визнання вини, щире каяття і активне сприяння розкриттю злочину

Прокурор оскаржив вирок, наполягаючи на реальному тюремному покаранні. Прокурор повідомив, що судом не враховано, що чоловік раніше притягувався до відповідальності. Судом було закрито у квітні 2017 справу про легкі тілесні ушкодження дружині і 1 лютого 2019-го про погрози вбивством дружині через відмову потерпілої від обвинувачення.

Протягом 2018 року чоловік чотири рази притягувався до адмінвідповідальності за насильство в сім’ї. Це свідчить про схильність особи до вчинення правопорушень, а щире каяття у скоєному має лише формальний характер.

Суд вирішив, що перша інстанція неправильно застосувала кримінальний закон і для звільнення чоловіка від тюремного покарання не було підстав. Тепер засуджений відбуватиме 5 років за ґратами.

Цікаво, що мати дітей обвинуваченого, яка була їх представником у суді, заперечувала проти апеляційної скарги прокурора, погоджуючись із умовним покаранням.