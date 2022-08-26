Чоловіку, який потрощив чужий автомобіль на столичному Подолі, оголошено про підозру (фото)

Зловмисник відповідатиме перед законом за вчинення хуліганських дій. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

До поліції Києва надійшло повідомлення від перехожого про те, що невідомий на вулиці Щекавицькій бейсбольною битою побив припарковане авто. Для з’ясування обставин на місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Поліцейські встановили, що того дня до 34-річного киянина під’їхала його дружина на автівці, яку їй надав у тимчасове користування її знайомий. Між подружжям наразі триває процес розлучення і під час чергової сварки чоловік взяв у руки бейсбольну биту та потрощив нею чужу автівку.

Правоохоронці затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за погодженням із Подільською окружною прокуратурою повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – це вчинення хуліганських дій. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва