Чоловык, який застрелив 15-річного підлітка, проведе наступні 13 років за ґратами

За публічного обвинувачення, яке підтримувала Донецька обласна прокуратура, Орджонікідзевським районним судом м. Маріуполя оголошено вирок 35-річному чоловіку, визнаному винним у скоєнні умисного вбивства з хуліганських мотивів (п. 7 ст. 2 ст. 115 КК України).



Нагадаємо, 8 грудня 2018 року, приблизно о 21:00, мешканець с. Рибинське Волноваського району, повертаючись з полювання напідпитку, здійснив з вікна автомобіля, в якому він знаходився на пасажирському сидінні, кілька пострілів з мисливської рушниці.

Внаслідок хаотичної стрілянини 15-річному підлітку, який перебував на вулиці в компанії друзів, заподіяно множинні вогнепальні поранення поперекової області і стегна з проникненням у черевну порожнину та м’які тканини в районі хребта. У важкому стані хлопця доставлено до міської лікарні, де він згодом помер.

Суд призначив стрілку покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури